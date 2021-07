Mirandola, Roberto Ganzerli (PD):” Prudenza al volante e sicurezza della viabilità”

MIRANDOLA- Il terribile incidente in via Toti a Mirandola è stato un triste incentivo alla riflessione: sull’effettiva sicurezza delle strade mirandolesi e sull’importanza di prestare la massima attenzione quando si è al volante. Sono proprio questi i temi affrontati, in un comunicato stampa, dal capogruppo PD del Consiglio comunale Roberto Ganzerli.

Riportiamo il comunicato integrale del capogruppo:

“Prima di tutto facciamo gli auguri di pronta guarigione alle due ragazze vittime dell’incidente di via Toti. Il richiamo a usare i mezzi di trasporto con prudenza è necessario come il rispetto del codice della strada, ma è altrettanto doveroso cercare di mettere il più possibile in sicurezza la viabilità laddove ve ne è necessità. La sicurezza stradale non ha colore politico e per questo, il nostro, è un appello per il bene comune al sindaco e alla Giunta, per mettere in pratica il piano del traffico urbano studiato dall’Amministrazione precedente per tutto il territorio comunale.

Nello specifico della grande area urbana tra via Toti e la Circonvallazione, ad altissima densità abitativa, erano state previste da esperti- in collaborazione con la polizia urbana-una serie di misure importantissime come: la realizzazione di piste ciclabili, di sensi unici che prevedano la riduzione della velocità, dissuasori agli incroci e aree di parcheggio in sicurezza.

Queste misure nel loro insieme possono davvero contribuire a rendere quell’area più sicura e scorrevole. Il periodo della pandemia, che ha ridotto il traffico in misura sostanziale, poteva essere il periodo ideale per mettere in pratica il nuovo piano del traffico e sperimentarne le soluzioni sul campo.

L’Amministrazione attuale ha invece scelto di gestire l’ordinario delle buche e delle righe dei parcheggi senza pensare a concrete soluzioni efficaci sulla sicurezza.

Con una interpellanza in Consiglio comunale chiederemo che non si perda altro tempo per non correre il rischio che altre vite siano in pericolo ora che il traffico è notevolmente aumentato con il ritorno alla “normalità”.