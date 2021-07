Mirandola, nuova edizione estiva di “Rimettiamoli in gioco”

MIRANDOLA- La cooperativa sociale La Zerla insieme al Comitato Pace di Mirandola sono al lavoro per recuperare e ricondizionare a nuova vita giochi prodotti da una ditta locale che provengono da resi che hanno subito danni da trasporto corrieri, schiacciamenti da movimentazioni, furti recuperati ma che presentano tutti i requisiti di sicurezza per essere rimessi in circolazione dopo essere stati selezionati.

Nelle prossime settimane Anffas organizzerà un laboratorio con i giochi elettronici per i propri ragazzi mentre l’associazione “Mani tese” di Massa finalese e “San Vincenzo” di Concordia distribuiranno i giochi recuperati ai bambini di famiglie in difficoltà economica colpite dalla crisi economica post- Covid che ne faranno richiesta.

