Motorsport, la solidarietà sfreccia sulle quattro ruote: con “Mostri in pista”, Pierluigi Veronesi porta i disegni dei piccoli pazienti pediatrici sulle piste Nascar

MODENA, MEDOLLA – Motori che rombano, auto che sfrecciano ad alta velocità, contatto fra i veicoli e una partecipazione attiva e diretta del pubblico: questi gli ingredienti che caratterizzano Nascar, una competizione motoristica unica nel suo genere.

Made in USA, importata nel 2013 nel Vecchio Continente, Nascar vede fra i propri protagonisti di maggiore spessore anche Pierluigi Veronesi, pilota emiliano di trentatré anni. Nonostante la giovane età, Veronesi ha già alle spalle due decenni di attività agonistica, corredati da una lunga esperienza di test driving presso la maison Lamborghini. Un’attitudine per i motori, quella di Sbomber (soprannome affibbiato dagli amici a Veronesi stesso), che nella primavera di quest’anno si è evoluta ulteriormente con la creazione della scuderia Double V Racing, fondata assieme al mirandolese Francesco Vignali e con sede a Medolla.

“Correre durante le competizioni Nascar è un gran divertimento- dichiara Veronesi- in quanto anche la conduzione stessa del veicolo non offre nessun tipo di supporto al pilota: spetta all’abilità stessa del conducente gestire un motore da me definito ignorante. In ogni caso, i risultati sono ottimi, spero davvero di poter salire sul podio al termine del campionato“.

Velocità, adrenalina, rischio, ma anche solidarietà: Double V Racing si è infatti fatta promotrice di un’importante campagna a favore dell’associazione bolognese Bimbo Tu, impegnata nel supporto ai piccoli pazienti pediatrici e alle loro famiglie. Con l’iniziativa Mostri in Pista, presentata nella serata di lunedì 28 luglio presso l’officina modenese Millemilia, i giovanissimi assistiti di Bimbo Tu avranno infatti la possibilità di realizzare disegni e immagini a tema Halloween, che saranno applicati sulla tuta e sulla vettura di Veronesi in occasione della finale di campionato all’autodromo di Vallelunga.

Una volta terminata la corsa, le diverse componenti del veicolo saranno messe all’asta e i proventi verranno interamente devoluti all’associazione Bimbo Tu. “E’ per noi una grande gioia ricevere il sostegno di Double V Racing- spiegano le volontarie della onlus- in quanto sono davvero numerosi i i piccoli degenti che necessitano di un nostro appoggio. Pierluigi ci ha già supportato con il merchandising, Mostri in Pista è un ulteriore atto di solidarietà che riempie il cuore”.

“Gareggiare con l’obbiettivo di poter restituire qualcosa a chi si trova in difficoltà, conferisce indubbiamente una marcia in più- assicura Veronesi- quindi correrò la finale sostenuto dal tifo davvero speciale dei piccoli di Bimbo Tu”.

