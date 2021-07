Presto due autovelox fissi sulla Statale Romana Sud

CARPI- La polizia locale informa che è iniziata in questi giorni l’installazione di due postazioni di “autovelox” fissi sulla Statale Romana Sud: uno in direzione Carpi, prima dell’intersezione con via Burzacca; l’altro in direzione Modena, a circa un chilometro di distanza, prima dell’intersezione con via Bella Rosa.

I due “autovelox”, autorizzati dalla prefettura, saranno in funzione 24 ore su 24, per rilevare – anche senza la presenza di agenti – infrazioni del limite di velocità, che in quel punto è di 70 chilometri orari. Prima dell’attivazione, che verrà comunicata, le due apparecchiature saranno sottoposte a un periodo di sperimentazione e taratura.

