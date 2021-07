Rapina col cutter in un negozio di Finale Emilia

Rapina col cutter in un negozio di Finale Emilia. E’ avvenuta venerdì e ne dà notizia il Comunedi Finale Emilia, con una nota in cui il indaco Sandro Palazzi spiega che “siamo solidali con i commercianti che questa mattina hanno subito un furto nel proprio negozio da un pericoloso delinquente che ha minacciato il gestore con un cutter per farsi consegnare l’incasso.

Carabinieri e Polizia Municipale stanno indagando per consegnare il colpevole alla giustizia. In sinergia con i Carabinieri sono state verificate le immagini delle telecamere poste nel centro storico per individuare il soggetto, nel frattempo è stato disposto un ulteriore controllo di polizia nel pomeriggio per presidiare l’area interessata”.

