San Prospero: ultimi appuntamenti per “REstate in biblioteca”

SAN PROSPERO- Proseguono gli incontri del ciclo “REstate in biblioteca”: narrazioni, concerti e spettacoli ospitati all’interno del cortile della biblioteca di San Prospero (in via Chiletti 6/d).

Mercoledì 21 luglio è in programma la narrazione spettacolo “Le mille e una notte”, a cura di Simone Maretti, con musiche di Alessandro Pivetti. “REstate in biblioteca” si concluderà mercoledì 28 luglio con “A ritrovar le storie”: una produzione della Compagnia Teatro dell’Orsa di Monica Morini, Bernardino Bonzani e Franco Tanzi. Gli appuntamenti iniziano alle ore 21.15.

