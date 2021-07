Scaglia un sasso contro un automezzo del Reparto Mobile: arrestato dalla polizia

MODENA- La polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese, di 28 anni, responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella notte tra domenica 11 luglio e lunedì 12, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana al Campionato europeo di calcio- svoltisi comunque senza problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica– il 28enne si è avvicinato a un autoveicolo di servizio del Reparto Mobile di Bologna, fermo in Largo Garibaldi, scagliando un sasso che è andato a colpire il grigliato di protezione del veicolo provocandogli delle introflessioni.

Immediatamente gli operatori lo hanno fermato, ma per tutta risposta l’uomo ha opposto resistenza gettandosi a terra e tirando calci all’indirizzo degli agenti.

Anche durante il trasporto in questura, il giovane straniero ha continuato nella sua condotta violenta, colpendo ripetutamente gli interni della Volante e minacciando con frasi ingiuriose i poliziotti.

Il 28enne albanese, sedicente e clandestino, risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per rapina, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, come disposto dal magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo.