Scontro camion moto: ferito un ragazzo 22enne

MODENA- Scontro tra una Volvo station wagon e una motocicletta, martedì 6 luglio, in via Newton a Modena. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Da Vinci.

Il motociclista, un giovane 22enne, è finito a terra riportando ferite di media gravità.

Fortunatamente illeso il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni.

Intervenuta sul posto l’infortunistica della polizia locale di Modena.

