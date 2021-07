“Scrivo per passione e pubblico per scommessa”: a tu per tu con il poeta di Ravarino Stefano Benati

RAVARINO- Si definisce un “portavoce del cuore” il ravarinese Stefano Benati: commerciante di professione (titolare della macelleria Benati in via Maestra 1532 a Rami di Ravarino) e poeta per dedizione. Un’indole “cordiale e amichevole” (come lui stesso si definisce) che scrive poesie fin da bambino, prosegue nell’adolescenza e germoglia nell’età adulta.

“Ho cominciato a pubblicare per sfida– racconta Stefano- tra famiglia e lavoro avevo un po’ abbandonato la scrittura. Poi nel 2013 una mia amica, professoressa di italiano, mi ha fatto entrare in un circolo culturale di Modena”.

E con un po’ più di tempo a disposizione, per sfogo e divertimento, dal 2013 Stefano non si è più fermato: con un ritmo di almeno una poesia al giorno scritta “in ogni dove”, nel 2017 pubblica la sua prima raccolta “Un bacio per ogni stella”. Seguiranno, nel 2018 e nel 2020, altri due volumi: “Nei giardini della gioia” e “La quinta stagione dell’amore”.

“Ho fatto tutto a mie spese e venduto dei libri, anche se non tantissimi- spiega Stefano– ma ho ricevuto riconoscimenti da persone che mi leggono e questa è per me una grande soddisfazione morale. Ho la mia piccola notorietà locale e in molti mi chiamano il poeta”.

La natura e la figura della donna: questi i temi principali attorno ai quali si sviluppano tutte le composizioni di Stefano Benati. “Sarò anche un po’ monotono e ripetitivo- rivela– ma sono queste le mie due grandi passioni: la natura in ogni sua manifestazione (il tramonto, l’alba, la luna) e il rispetto e l’amore per la donna, che viene troppo spesso maltrattata. Parlo molto dell’amore”.

Oggi Stefano ha 74 anni e un’anima profonda che, attraverso la scrittura, rivela tutta la sua sensibilità: “La mia non è una poesia ermetica, ma una poesia più discorsiva. Chiara per tutti”.

Gli anni passati a comporre, nonostante varie presentazioni in giro per la Bassa, non hanno mitigato l’apprensione che Stefano sente quando deve leggere in pubblico le sue poesie: “Preferisco farlo tra amici, leggere in pubblico– confessa- mi mette ancora agitazione”.

“Do voce ai miei pensieri, scrivo i miei sentimenti con un grande desiderio di regalare, anche a pochi, un briciolo di serenità”.

Dalla raccolta “Un bacio per ogni stella”

