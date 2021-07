Seconda edizione del master in “Impresa e Tecnologia Ceramica”

MODENA- Al via, da novembre, la seconda edizione del Master di II° livello in Impresa e Tecnologia Ceramica, che nasce dalla collaborazione tra gli Atenei Unimore e Unibo e le associazioni di settore Confindustria Ceramica e Federchimica Ceramicolor.

Il Master, che ha l’obiettivo di formare i futuri manager di uno dei settori trainanti del territorio regionale per dinamismo e innovazione, è aperto ad un massimo di 15 partecipanti.

Diretto dalla professoressa Cristina Siligardi di Unimore e coordinato dalla professoressa Maria Chiara Bignozzi dell’Università di Bologna, il percorso formativo si compone di una didattica che prevede 14 insegnamenti teorici, 320 ore di lezioni frontali tenute dai docenti universitari, 160 ore di addestramento, 400 ore di stage e la preparazione e discussione di un elaborato finale.

Sono circa una ventina, tra ceramiche, colorifici e produttori di impianti e tecnologia ceramica, le aziende coinvolte in questa iniziativa di alta formazione che prevede incontri con docenti aziendali e visite presso le proprie realtà produttive.

La produzione di piastrelle ceramiche Made in Italy è conosciuta e ammirata in tutto il mondo per lo stile, design, innovazione e qualità.

Le centinaia di aziende associate a Confindustria Ceramica e a Federchimica Ceramicolor, parte delle quali sono direttamente coinvolte nel percorso formativo del master, si distinguono per le loro tecnologie d’avanguardia 4.0 e per l’eccellenza della produzione, realizzata secondo criteri di eco sostenibilità e rispetto del lavoro.