Amministrative Finale Emilia: le considerazioni di Giorgio Cavazzoli

FINALE EMILIA- A Finale Emilia le Amministrative di ottobre si avvicinano e tra proposte, promesse e programmi elettorali Giorgio Cavazzoli– presidente del Consiglio Unione Comuni Area Nord e candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni – ha espresso le sue valutazioni sui possibili scenari politici e sociali che potrebbero configurarsi dopo le elezioni.

“A ottobre si andrà al voto e sono ormai due settimane che la campagna elettorale si sta accendendo sui giornali e sui social.

Perché tutto questo interesse per le elezioni a Finale Emilia?

La risposta alla domanda è semplice ma non tutti i cittadini di Finale Emilia, Massa Finalese e frazioni, forse, l’hanno presente: l’Unione dei Comuni dell’Area Nord perderà presto Mirandola perché ha deciso di uscire.

Se il centrodestra dovesse perdere le elezioni a Finale Emilia, gli “equilibri” in Ucman (Unione dei Comuni) verrebbero “stravolti”.

Attualmente il centrodestra ha la maggioranza nel Consiglio UCMAN. Inoltre Finale Emilia è uno dei Comuni che ha conferito meno servizi in UCMAN, per scelte fatte anche da Amministrazioni precedenti.

Quindi? Il Centrosinistra, i civici, i sinistro-grillini hanno come primo compito quello di far perdere il Centrodestra perché consentirebbero di formare diverse “maggioranze” in Ucman e di conseguenza fermare il “cambiamento” nel campo della Sanità, della Viabilità, della Sicurezza e del Sociale iniziato dal Centrodestra nel 2019, dopo che a San Felice e Mirandola il centrodestra aveva vinto le elezioni.

Se Finale dovesse tornare al centrosinistra sarebbe la fine per quel cambiamento che i cittadini dell’Area Nord chiedono, sarebbe la fine per l’Ospedale di Mirandola: che vedrebbe inevitabilmente depotenziato a favore dell’ospedale di Carpi, come vuole il Partito Democratico.

Votare per il Centrodestra e in particolare per Fratelli d’Italia significa rafforzare l’Area Nord e Finale Emilia affinché Sanità, Viabilità, lavoro, sicurezza possano rimanere centrali per chi governa il territorio.

Mi auguro che i cittadini e le cittadine finalesi e massesi scelgano chi si è sempre battuto per difendere il territorio dell’Area Nord modenese”.