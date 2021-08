Assalto al portavalori all’esterno del GrandEmilia: due arresti

Un fondamentale impulso alle indagini è stato dato dall’arresto in flagranza di reato di uno dei due indagati, avvenuto il 2 marzo 2020 a Torino, dove, una pattuglia di Carabinieri di quel Nucleo Radiomobile, aveva intercettato due autovetture i cui conducenti, alla vista dei militari, si erano dati a alla fuga. Nella circostanza, i militari erano riusciti a bloccare e trarre in arresto uno dei fuggitivi, nella cui autovettura erano stati trovati giubbotti antiproiettile, scaldacollo, guanti, armi (fucili a pompa) e munizioni, targhe clonate e chiodi a tre punte. Gli accertamenti effettuati successivamente si erano concentrati sull’ambito familiare e relazionale dell’arrestato, sul conto del quale emergevano frequentazioni e controlli con l’altro odierno arrestato, in circostanze risultate di rilevanza investigativa.