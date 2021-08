Cavezzo: approvata la Convenzione tra il Comune e l’istituto “Giacomo Masi”

CAVEZZO- Durante l’ultimo Consiglio comunale, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Cavezzo e l’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” per l’anno scolastico 2021/2022.

Secondo quanto illustrato dall’Amministrazione cavezzese, il testo affronta diversi ambiti del funzionamento e qualificazione della realtà scolastica, nel rispetto del quadro normativo, che tutela i rispettivi spazi di autonomia e di scelta.

Nei tredici articoli della Convezione si parla dunque non solo di funzionamento amministrativo, materiali per la pulizia e pronto soccorso- per i quali il Comune trasferisce alla scuola la somma di 19mila euro (decisa concordemente in base alla spesa media degli ultimi tre anni)- ma anche di arricchimento dell’offerta formativa (dal Comune per questa voce 17mila euro, sempre in linea con gli anni precedenti).

Per quello che riguarda gli alunni con disabilità, l’Amministrazione compensa con personale educativo assistenziale le risorse di docenti di sostegno che il Ministero assegna alle scuole, con la situazione relativa al prossimo anno scolastico attualmente in via di definizione.

Confermata da parte del Comune la disponibilità dei trasporti: sia per il servizio ordinario quotidiano, sia per le visite di istruzione, le attività sportive, le iniziative culturali promosse dalla scuola, dai Comuni e da altre istituzioni.

Da parte della scuola rimane la disponibilità a un utilizzo razionale dei locali scolastici che, fatta salva la priorità alle esigenze didattiche, permetta in orario extrascolastico la realizzazione di attività promosse dal comune e dalle associazioni operanti sul territorio.

“Un accordo frutto di un dialogo e una collaborazione costanti – commenta Mario Tinti, assessore alla Pubblica istruzione – Si era partiti con l’dea di dare alla convenzione un respiro pluriennale, ma l’incertezza a tutt’oggi presente a causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, ha consigliato di optare per la durata di un anno”.