Donna incinta rischia di partorire in A13: scortata dalla polizia in ospedale

BOLOGNA- Alle prime contrazioni, marito e moglie al nono mese di gravidanza erano usciti di casa per raggiungere l’ospedale più vicino, quello di Bentivoglio. Ma nell’agitazione del momento l’uomo ha sbagliato strada imboccando la A13 e fermandosi poi in nell’area di servizio Bentivoglio Ovest da dove ha chiesto aiuto al 113.

Sono stati attivati immediatamente i soccorsi con il tempestivo intervento di un’ambulanza e una pattuglia della polizia stradale di Altedo.

Considerata la situazione di estrema emergenza e urgenza, la donna è stata caricata in ambulanza per essere trasportata in ospedale e gli agenti hanno scortato il mezzo sanitario fino a destinazione: bloccando il traffico su tutti gli incroci e le rotatorie lungo il tragitto.

Il piccolo Giacomo è così nato in tutta sicurezza all’ospedale Maggiore di Bologna.

Fonte: Ansa

