Finale Emilia, Lega: “La discarica usata per i voti da chi ha creato il problema”

FINALE EMILIA- “È sempre straordinario constatare come le campagne elettorali possano fare completamente cambiare le idee. Anche il candidato di centrosinistra – PD è stato folgorato sulla via delle amministrative e ora conferma il suo “no” alla discarica: per localizzazione, dimensioni e rischi“.

Con queste parole Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier, commenta la “questione discarica” e il recente intervento del candidato sindaco Marco Poletti sulla questione.

“Per quanto piaccia poco sentirselo dire, è proprio grazie a loro che il sito è divenuto un problema di carattere ambientale e potenzialmente sanitario. Le collaborazioni istituzionali che oggi si vogliono trovare per sanare la situazione, sono paradossalmente le stesse che in passato hanno condotto Finale Emilia fino a questo punto- prosegue il comunicato stampa della Lega- Davvero si conta sul fatto che i finalesi abbiano una memoria tanto corta? Sicuramente ricordano che non c’è stato giorno, in questi ultimi cinque anni, in cui il sindaco Palazzi non si sia battuto strenuamente e con ogni mezzo per impedire che si compisse lo sfregio verso la comunità e il territorio causato dai suoi predecessori”.

“La discarica non è un tema da strumentalizzare per ottenere voti- conclude la Lega- È una questione, aperta da altri, che l’attuale amministrazione vuole concretamente risolvere per il bene della collettività”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017