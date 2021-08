Il cestista Stefano Tonut: da Tokyo a Soliera per imprimere sulla pelle i 5 cerchi olimpici

SOLIERA- Dopo la storica qualificazione per le Olimpiadi ottenuta a Belgrado battendo la favorita Serbia e le soddisfazioni ottenute a Tokyo 2020, in cui l’Italia si è classificata tra le prime otto squadre al mondo, Stefano Tonut, guardia della nazionale di pallacanestro e della Reyer Venezia- società veneziana- è passato in studio da “Alle Tattoo” a Limidi di Soliera per imprimersi i 5 cerchi olimpici in ricordo di una prestazione storica.

Non è il primo atleta che ha deciso di tatuarsi il ricordo indelebile di questa meravigliosa esperienza e non sarà di certo l’ultimo. Il tatuatore Alle infatti sta preparando nuove idee per altri campioni olimpici che, in questi giorni, passeranno da lui. Stefano è stato anche campione d’Italia nella stagione 2018/2019 con la sua Reyer, allenata da Walter De Raffaele e sapendo della prossima inaugurazione del MAT75, il museo più grande al mondo dedicato al tatuaggio, ha lasciato ad Alle un altro cimelio che però, il tatuatore modenese, non ha voluto svelare.

