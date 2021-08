Incendio in via Scappina a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO- Un grosso incendio si è sviluppato domenica pomeriggio in un campo di San Felice sul Panaro, in via Scappina. Erano le 17.35 quando dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Felice sono partiti i pompieri, allertati dalla Sala Operativa.

Si è trattato di un incendio innescato in un deposito di letame.

Vento e vegetazione secca hanno favorito la propagazione delle fiamme in quei pochi minuti necessari ai Vigili del Fuoco per raggiungere il posto. Il fuoco ha quindi toccato anche un trattore e altri attrezzi agricoli, in sosta sotto un albero.

