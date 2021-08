Incidente stradale, muore motociclista di 26 anni

Nella notte tra venerdo e sabato alle 3:45 a Sassuolo si è verificato un incidente stradale mortale nella via Emilia Romagna. È rimasto coinvolto nel sinistro un motociclista di 26 anni di Fiorano modenese, che a bordo del proprio motociclo Honda Hornette, per cause in corso di accertamento è andato a collidere con un lampione della pubblica illuminazione presente all’intersezione con rotatoria. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dove poco dopo è deceduto per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maranello e di Sassuolo che hanno effettuato gli accertamenti. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

