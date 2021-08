Mirandola, alla scuola primaria grembiule corto per i maschi, lungo per le femmine

MIRANDOLA- Con l’imminente rientro a scuola arriva l’immancabile elenco delle cose da comperare e ogni scuola ha la sua lista, che viene fornita ai genitori a inizio anno. Quaderni, penne, colori, carta da disegno: i genitori si districano nella corsa agli acquisti in piena fiducia di quanto viene consigliato dalle scuole, ma stavolta a Mirandola qualcosa ha fatto sussultare più di una famiglia.

E’ stato proprio il “punto 2” dell’elenco inviato da una scuola primaria di Mirandola a suscitare qualche perplessità. Tra libri di testo, quadernoni, copertine trasparenti e pennarelli colorati, infatti, la scuola ha espresso specifiche direttive sull’acquisto del grembiule: modello a giubbetto per i maschi e lungo per le femmine. Ovvero: i maschi possono mostrare le gambe, le femmine devono coprirle. E non per argomentate questioni pratiche o di igiene. Devono coprirle in quanto femmine. Un sonoro ceffone alla parità di genere.

La “questione grembiule” rappresenta un dibattito ormai ricorrente che però, ogni volta, riaccende grandi discussioni. In Italia manca tuttora una legge o una normativa specifica: ogni singola scuola, nel suo regolamento interno, decide se usare o meno il grembiule. Gli alunni e quindi di riflesso i genitori, sono tenuti a rispettare le regole uniformandosi alle indicazioni della scuola.

Dopo aver a lungo discusso sull’efficacia del grembiule nella sua funzione di “equalizzatore” sociale ed economico, il modello differenziato scelto dalla scuola mirandolese rischia di spostare la diatriba sul terreno impervio delle distinzioni di genere.

Che la parità di genere passi anche da un grembiule è dimostrato anche da come la scelta del blu per tutti alla primaria avesse rappresentato un “incoraggiamento alla parità dei sessi” e questo cambio di rotta avvenuto quest’anno a Mirandola rischia di essere inutile se non destabilizzante.

Per non parlare del disagio per le famiglie, abituate a “riciclare” di figlio in figlio le divise scolastiche e che ora saranno costrette a cestinare i grembiuli perché non più conformi alle regole della scuola.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017