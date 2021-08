“No mask” in biblioteca: insulta gli addetti e riprende la scena con il telefonino

MODENA- E’ successo, un paio di giorni fa, alla biblioteca “Delfini” di Modena: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nella biblioteca a passo svelto, ovviamente sprovvisto di mascherina.

Un addetto gli ha chiesto di esibire il Green pass e indossare la mascherina ma l’uomo avrebbe risposto “Io entro lo stesso”, dirigendosi verso il bancone del prestito. Al desk un’altra dipendente della biblioteca ha tentato, con estrema gentilezza, di spiegare all’uomo che, per entrare, era necessario rispettare le regole anti- Covid ma l’uomo non ha voluto saperne.

A quel punto è stata allertata la coordinatrice che ha provato a chiedere all’uomo il nome, ma davanti alle generalità inventate fornite dal no mask, la donna ha deciso di far intervenire la polizia locale.

A quel punto l’uomo ha cominciato a inveire contro la coordinatrice con una lunga lista di ingiurie e insulti sessisti.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo è stato condotto all’esterno e sanzionato per la violazione delle norme anti-Covid: a quanto pare l’ennesima multa collezionata negli ultimi mesi.

Come già fatto in precedenti occasioni, il no mask ha ripreso con il telefonino la sua “bella bravata” e ha pubblicato il video su un canale Telegram che conta circa 10mila iscritti violando, tra le altre cose, anche la privacy delle persone riprese.

