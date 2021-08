Rovereto, inizia la tradizionale “cerca” per la realizzazione della “Festa di fine estate”

ROVERETO- Le associazioni di Rovereto informano che è iniziata in questi giorni la tradizionale “cerca” per tutte le case del paese per contribuire alla realizzazione della “Festa di fine estate” ex Sagra in programma il 28, 29 e 30 agosto.

“Verrà rilasciata la ricevuta(timbrata e firmata dalla Polisportiva)– scrivono su Facebook- per il contributo donato e il libretto pubblicitario con all’interno il programma e tutte le informazioni”.

Stand gastronomici, luna park, fuochi d’artificio, musica e mercatini hobbisti. Domenica 29 agosto in programma anche la 19 edizione del “Raduno dei trattori”.

