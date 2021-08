Soliera, interruzione del servizio Pec comunale dalle ore 12 di venerdì 27 agosto

SOLIERA – A partire dalle ore 12 di venerdì 27 agosto, per un massimo di 36 ore (quindi fino alla mezzanotte di sabato 28), l’indirizzo di Posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune. soliera.mo.it ) del Comune di Soliera non sarà raggiungibile per consentire l’adempimento di alcuni interventi tecnici legati al cambio di fornitore del servizio. Eventuali mail certificate inviate alla casella Pec dell’amministrazione comunale, nell’intervallo di tempo suindicato, potranno restituire, quindi, una notifica di errore; sarà pertanto necessario procedere ad una ulteriore spedizione in un secondo momento. Da domenica 29 agosto il servizio riprenderà a funzionare regolarmente.

L’utilizzo delle Pec come sistema telematico di comunicazione con valore legale e con avviso digitale di ricevimento, in sostituzione della tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è una modalità sempre più diffusa all’interno dell’amministrazione, nel contesto della progressiva digitalizzazione dei servizi comunali. Il graduale passaggio dal canale rappresentato dalle spedizioni cartacee al sistema delle Pec, un iter più snello che prevede la ‘digitalizzazione’ via internet delle prove dell’invio e della consegna, permette all’Ente di ottenere un significativo risparmio economico sulle spese di invio dei documenti e di accorciare i tempi e le distanze della comunicazione tra mittente e destinatario.

