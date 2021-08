Soliera, sabato 28 agosto in piazza Lusvardi la biglietteria mobile di Seta

SOLIERA- Sabato 28 agosto torna a Soliera il camper della biglietteria mobile di Seta.

Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, in piazza Lusvardi, sarà possibile fare ex novo o rinnovare l’abbonamento alla corriera.

Presso la postazione mobile si possono acquistare solo nuovi abbonamenti annuali ordinari, con rilascio immediato della tessera Mi Muovo, e ricariche degli abbonamenti annuali ordinari in scadenza o scaduti.

Sono accettati pagamenti con carte bancarie (bancomat o carte di credito), mentre non è consentito il pagamento in contanti.

La biglietteria mobile è aperta a tutti coloro che devono acquistare un abbonamento Seta, anche se residenti in comuni diversi da quello in cui è presente.

I nuovi abbonati possono usufruire di una promozione: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile, si risparmiano i 5 euro di costo della tessera.

I bambini e i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie, e gli studenti delle scuole superiori con un Isee familiare inferiore o uguale a 30mila euro, potranno richiedere l’abbonamento annuale gratuito. La richiesta deve tuttavia essere fatta esclusivamente on-line.

Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta dovrà presentare una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), il codice fiscale e un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale).

Presso la biglietteria sarà possibile trovare il modulo di richiesta da compilare.

Chi è già titolare di un abbonamento Seta e deve rinnovarlo dovrà portare la tessera Mi Muovo già in suo possesso.