Terremoto, Aimi (FI): “Grazie a Forza Italia si è messa la parola fine alla “precarietà” della ricostruzione”

“Grazie a Forza Italia si è messa la parola fine alla “precarietà” della ricostruzione. Per merito del Ministro Brunetta è stata finalmente restituita dignità ai lavoratori e continuità nell’evasione delle pratiche post-sisma.

Grazie al maxi fondo di quasi 19 milioni di euro stanziato dal Ministero della Funzione Pubblica, è stato riconosciuto il lavoro di 499 persone in forza agli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri sismici che hanno colpito il nostro Paese. Anche quelli impegnati nella ricostruzione dell’Emilia saranno pertanto stabilizzati dando continuità agli uffici e al lavoro svolto. Un passo importante – chiosa il coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi – per dare risposte concrete ad imprese e terremotati. Era un provvedimento atteso da anni e che l’avvento di Forza Italia al Governo ha finalmente concretizzato”.

Lo dichiara il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna

