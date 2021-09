Bomporto, l’assessore regionale Felicori inaugurerà “Muriliberi”

BOMPORTO – Sarà l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, ad inaugurare la seconda edizione di “Muriliberi”, la mostra d’arte diffusa che per un mese riempirà di bellezza i centri e le strade di Bomporto, Solara e Sorbara. La rassegna, promossa dal Comune di Bomporto con il coordinamento della giornalista a curatrice indipendente Laura Solieri, apre ufficialmente sabato 18 settembre alle 11, alla presenza degli artisti e dell’assessore Felicori.

Dopo il ritrovo in piazza Roma e i saluti istituzionali, è previsto un percorso nei tre centri per ammirare i maxiposter installati sui muri cittadini e scoprire i tre itinerari artistici: fotografia a Bomporto, pittura a Solara e grafica a Sorbara.

Nelle loro opere gli artisti selezionati per l’edizione 2021 di Muriliberi – i fotografi Nicola Casamassima, Piero Cipollone, Paolo Lorenzi, Stefano Montinaro e Beppe Zagaglia, i pittori Enrico Berselli, Leopoldo Cavaliere, Barbara Giorgis, Enrico Manelli e Marco Mazzoni, i grafici Enrica Bergonzini, Daniel Bund, Fabio Govoni, Elisa Paganelli e Filippo Partesotti – hanno dato la loro interpretazione del tema scelto, la terra, intesa come campagna, elemento identitario della comunità bomportese per il ruolo chiave avuto nella storia del paese. Quindici opere, quelle esposte quest’anno, dalla forte identità e che disegnano un percorso vario e suggestivo: dal Pioppeto di Albareto di Beppe Zagaglia agli Indiani dell’Ontario di Cipollone, dalla campanella per il Tibet evocata da Enrica Bergonzini alla calma surreale dell’Etiopia fermata da Paolo Lorenzi, fino all’omaggio ai nostri contadini del solarese Leopoldo Cavaliere e allo slogan, materico ed essenziale, di Filippo Partesotti (LA TERA L’E’ BASA). Ma si tratta davvero di tre percorsi densi di stimoli molto diversi tra loro, per stile, linguaggio e contenuti, che sapranno provocare emozioni e riflessioni nei visitatori.

Per un mese, quindi, fino al 17 ottobre, Bomporto, Solara e Sorbara saranno autentiche “gallerie a cielo aperto” a servizio dei cittadini, che potranno apprezzare i luoghi della quotidianità in una nuova veste, e i visitatori che si troveranno immersi in un’esperienza artistica inedita e avranno l’occasione per conoscere meglio il territorio bomportese e i suoi monumenti più caratteristici.

