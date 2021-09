Bomporto, lo sport si presenta a teatro

Serata tutta dedicata allo sport al Teatro comunale di Bomporto. Martedì 21 settembre le associazioni sportive del territorio si ritroveranno per presentare alla comunità le proposte della stagione sportiva appena cominciata, una vetrina per le società per aggiornare i cittadini sulle principali novità che riguardano attività e strutture.

Dopo lunghi mesi di sospensioni e restrizioni, le realtà sportive si aspettano di vivere la definitiva ripresa e questa serata, organizzata dal Servizio Sport e Volontariato del Comune di Bomporto, si propone un doppio obiettivo: da un lato dare l’opportunità alle associazioni sportive del territorio di far conoscere la propria attività – rivolta ai giovani e non solo –, dall’altro mostrare ai cittadini l’ampia scelta nella proposta di Bomporto, Solara e Sorbara e l’impiantistica riqualificata grazie agli importanti investimenti di questi anni da parte dell’Amministrazione comunale di Bomporto.

La serata comincerà alle 21 e sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, i partecipanti dovranno essere muniti di green pass come previsto dalla normativa vigente in materia di Covid-19. È prevista anche la diretta Facebook dell’evento, per dare l’opportunità di seguire i contenuti dell’incontro anche a chi non dovesse riuscire a trovare posto in Teatro.

