Cavezzo, Giunta comunale: Michele Soffritti subentra a Mario Tinti

CAVEZZO- Michele Soffritti, 55 anni, è il nuovo assessore del Comune di Cavezzo, con deleghe a Terzo Settore, Protezione Civile, Ambiente e sostenibilità.

Soffritti, impiegato tecnico in un’azienda della zona, impegnato nel mondo dell’associazionismo e del volontariato cavezzese, attualmente consigliere comunale, prende il posto di Mario Tinti, consigliere comunale e assessore anche nel quinquennio 2014-2019, al quale la sindaca, dopo la rielezione, aveva affidato le deleghe a Pubblica Istruzione, Asilo nido e Rapporti con le frazioni.

Tinti, prima insegnante e poi preside e dirigente scolastico in diverse scuole medie e istituti comprensivi della Provincia di Modena, ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali: “Ringrazio la sindaca per la fiducia in tutti questi anni – ha salutato Tinti – gli amici della Giunta e della Maggioranza per la continua disponibilità al confronto, al Consiglio e tutti coloro che nel loro ruolo politico o amministrativo hanno collaborato con me. Buon lavoro a tutti per il bene del nostro Paese”.

La sindaca ha ringraziato Mario Tinti per aver messo a disposizione del Comune competenze ed esperienze maturate nel corso degli anni, in particolare nell’ambito della scuola, al servizio della comunità. Le deleghe alla Pubblica Istruzione e Asilo nido sono andate al vicesindaco Fabrizio Trevisi, mentre quella ai Rapporti con le frazioni all’assessore Mattia Zapparoli.

