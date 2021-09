Don Daniele Bernabei lascia Finale Emilia, don Mattia Ferrari saluta Nonantola. Arrivano nuovi parroci nella Bassa

Don Daniele Bernabei lascia Finale Emilia, don Mattia Ferrari saluta Nonantola. Arrivano nuovi parroci nella Bassa. Sono tre i nuovi telati nominati dall’arcivescovo Erio Castellucci: don Tomasz Piotr Ciolek a «Sant’Agosino-San Barnaba», don Francesco Bruni alla Sacca e don Filippo Guaraldi, che mantiene Sorbara, a Bomporto e Solara. Novità anche tra i sacerdoti di recente ordinazione, tra i formatori del Seminario e tra gli assistenti religiosi del Policlinico di Modena.

Diverse novità nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola – dalle parrocchie al Seminario Metropolitano, fino agli assistenti religiosi del Policlinico di Modena – sono contenute nelle nomine decretate dall’arcivescovo Erio Castellucci in data 23 settembre.

Tre sono i parroci che si preparano ad abbracciare le nuove comunità, con data d’ingresso ancora da stabilire. Nel vicariato cittadino del «Centro storico», la parrocchia di «Sant’Agostino-San Barnaba» è stata affidata a don Tomasz Piotr Ciolek, sacerdote polacco 59enne, ordinato nel 1988 e incardinato nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola nel 2017, che dal 2015 era parroco del «Sacro Cuore di Gesù» alla Sacca. Don Ciolek prende il posto di don Paolo Notari, che dopo quattro anni lascia «Sant’Agostino-San Barnaba» per ricoprire un nuovo incarico, la cui comunicazione sarà data prossimamente.

La parrocchia del «Sacro Cuore di Gesù», appartenente al vicariato cittadino «Crocetta-San Lazzaro», avrà invece come nuovo pastore don Francesco Bruni: 58 anni, ordinato nel 1999, dal 2012 era parroco di «San Nicolò di Bari» a Bomporto e dallo scorso novembre amministratore parrocchiale di «San Michele Arcangelo» a Solara.

A seguito del suo trasferimento, le comunità di «San Nicolò di Bari» a Bomporto e «San Michele Arcangelo» a Solara – appartenenti al vicariato di «Nonantola-Campogalliano-Soliera» – sono state affidate al 51enne don Filippo Guaraldi, ordinato nel 2004, già alla guida delle parrocchie di «Sant’Agata Vergine Martire» a Sorbara e di «San Bartolomeo Apostolo» a Sozzigalli dal 2015.

Don Guaraldi resterà parroco di Sorbara, mentre la comunità di «San Bartolomeo Apostolo» a Sozzigalli, in attesa della nomina di un nuovo parroco, è stata affidata al vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, don Giuliano Gazzetti, in qualità di amministratore parrocchiale.

Novità anche tra i sacerdoti di recente ordinazione: il 35enne formiginese don Luca Piacentini, ordinato presbitero lo scorso 18 settembre, sarà vicario parrocchiale delle comunità di «San Michele Arcangelo» a Nonantola, «Natività di Maria Santissima» a Redù e «San Pietro Apostolo» a Rubbiara. Sostituirà don Mattia Ferrari, in partenza per Roma per studiare alla Pontificia Università Gregoriana: il sacerdote classe 1993, che compirà 28 anni il prossimo 27 novembre, continuerà a prestare servizio nell’arcidiocesi, dal 1° ottobre, come collaboratore parrocchiale della parrocchia di «Santa Teresa di Gesù Bambino» a Modena.

Don Daniele Bernabei, parroco 45enne di «Santi Filippo e Giacomo Apostoli» a Finale Emilia dal 2015 e della «Visitazione di Maria Santissima» a Reno Finalese dal 2019, è stato invece nominato delegato interdiocesano (Modena-Nonantola e Carpi) per la formazione dei sacerdoti di recente ordinazione.

Il Seminario Metropolitano di Modena si arricchisce di un nuovo formatore: è don Massimo Dotti, sacerdote 50enne appartenente al clero diocesano di Carpi, parroco della Cattedrale di «Santa Maria Assunta». Nominato vice-direttore spirituale del Seminario, coadiuverà il direttore spirituale don Gian Paolo Sambri nel prezioso servizio della direzione spirituale dei seminaristi delle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi.

Per quanto riguarda l’Ospedale Policlinico di Modena dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove ha sede la parrocchia «Beata Vergine della Salute», l’arcivescovo Erio Castellucci ha nominato assistenti religiosi a tempo parziale don Stefano Andreotti, del clero diocesano, e il diacono Stefano Gallinaro, appartenente all’Ordine dei frati minori, e assistente a tempo pieno il diacono Angelo Morandi, della comunità dehoniana di Modena. Queste tre nomine avranno decorrenza dal prossimo mese di novembre.

