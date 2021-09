Finale Emilia, la nuova vita del Cinema Corso, in una prospettiva transgenerazionale: proposte per ogni età, dai bambini fino agli over 65

FINALE EMILIA – Un ponte fra generazioni della medesima comunità: non si potrebbe definire con parole differenti il recupero dello storico Cinema Corso, restituito alla propria funzione aggregatrice dal lavoro alacre di tanti giovani finalesi. Un luogo simbolico per la cittadinanza tutta, che vede finalmente il ritorno del grande schermo all’ombra della Rocca Estense. “Abbiamo incontrato numerose difficoltà,” spiega Sergio Pisa, presidente della Cooperativa PerCorsi e principale fautore del progetto, “ma siamo riusciti nell’intento di restituire a Finale il proprio salotto. Naturalmente, questo ambiente vuole essere fortemente inclusivo, proponendo spunti d’interesse per ogni fascia d’età. Innanzitutto, i giovani e, in particolare, gli studenti universitari: allestiremo infatti una sala studio con oltre trentacinque posti a sedere, accompagnati da una piccola area relax e dalla caffetteria. Questo spazio verrà adibito anche a iniziative culturali e costituirà un propulsore di creatività: i giovani potranno mettere in scena rappresentazioni teatrali e musicali, godendo dello spazio estivo presente all’esterno.”

Presso il nuovo Cinema Corso non troveranno spazio solo gli under 30, ma anche i finalesi “più maturi” potranno appropriarsi dello spazio aggregativo. “Gli anziani rischiano di essere dimenticati,” continua Pisa, “per questo abbiamo investito per poter offrire loro diverse opportunità. Fra queste, le proiezioni mattutine, che, con cadenza mensile, vedranno l’ulteriore, gradita partecipazione degli ospiti della casa protetta. Per tutti gli over 65, per gli studenti e per i bambini, il prezzo del biglietto si assesterà intorno ai quattro euro, mentre per gli altri costerà due euro in più. Non ci siamo dimenticati nemmeno dell’infanzia: i più piccoli, con le loro famiglie, potranno venire qua, assistere al film e poi giocare assieme ai nostri volontari e, magari, fare anche merenda.”

