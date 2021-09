Imbrattano i muri e poi se ne vergognano: a Ravarino i ragazzi rimettono a posto i loro danni

RAVARINO – Scrivono sui muri, poi se ne vergognano e li ritinteggiano: “Abbiamo capito la lezione” Muri imbrattati nottetempo con scritte e scarabocchi su alcuni edifici pubblici di Ravarino e Rami: nelle scorse settimane la rabbia dei cittadini per questi atti di vandalismo si era diffusa rimbalzando sui social. Adesso la notizia è questa: alcuni dei ragazzi autori della bravata, assieme alle famiglie, hanno preso in mano secchio e pennelli per ripulire e ritinteggiare quegli stessi muri.

“La settimana scorsa – spiega la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi – i ragazzi si sono presentati in Municipio, assieme alle famiglie, per ammettere le proprie responsabilità e dichiarandosi pronti a rimboccarsi le maniche per ripristinare le pareti imbrattate”. La tinteggiatura si è svolta in questi giorni, con l’affiancamento di un cantoniere e del Comitato Genitori. “Non tutte le scritte erano opera nostra – chiarisce uno dei ragazzi – ma abbiamo capito la lezione e siamo soddisfatti di aver lavorato per rimediare agli imbrattamenti e rendere più puliti e accoglienti quelli che sono anche i nostri luoghi di ritrovo”. Nelle foto: due momenti dei lavori di pulizia e ritinteggiatura.

