Incendio in una palazzina a Mirandola, dieci in ospedale

MIRANDOLA – Nella notte tra giovedi e venerdi, alle ore 3.40 è scoppiato un incendio in un garage di una palazzina di 3 piani a Mirandola via Barozzi angolo via Fermi. Evacuati in via precauzionale tutti gli appartamenti.

Una decina le persone trasportate all’ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Verifiche ancora in corso, probabilmente per il solo appartamento soprastante il garage interessato vi saranno problemi per far rientrare i residenti.

