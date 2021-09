Mirandola, tutto esaurito al Webboh Festival e tanto pubblico per la Notte Gialla

MIRANDOLA – In tanti per il duo Manera e Penoni, sold out per il Webboh Fest e, in generale, tanto pubblico. Le aspettative non sono andate disattese nemmeno quest’anno e la terza edizione de “La Notte Gialla di Mirandola” è stata archiviata nel segno del successo. Come spiega in una nota il Comune di Mirandola:

Due le serate, ed altrettanti gli eventi che si sono succeduti e tenuti nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Ma che soprattutto, non hanno mancato di attrarre, mirandolesi e non, i quali approfittando anche del bel tempo che ha caratterizzato il fine settimana, si sono riversati nel cuore storico di Mirandola come nei locali presenti sempre in centro. Molta la soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per l’esito decisamente buono di entrambe le serate. Da un lato, per la scelta degli eventi che hanno favorito la partecipazione di un pubblico numeroso e variegato: dai più giovani, fino agli anziani e di tante famiglie. Dall’altro anche la scelta di puntare sull’apertura dei locali e delle attività commerciali del centro offrendo così l’opportunità del ristoro e dello shopping.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017