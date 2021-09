Riparte la stagione alle piscine We Sport di Bomporto, Finale e San Felice – I CORSI

Ripartono le piscine We Sport a Bomporto, Finale e San Felice. La società che gestisce anche le piscine Corassori a Modena è pronta a riaprire gli impianti per la stagione invernale. E’ appena finita, infatti, la stagione estiva nelle due piscine della Bassa che hanno l’impianto all’aperto (Finale forse sarà pronto l’anno prossimo), e chi ama nuotare si trasferisce al coperto.

Le attività sono le stesse degli altri anni, sia per il settore agonistico che la corsistica, coi corsi di nuoto per bambini e adulti, il fitness, l’acquaticità, i progetti sulla disabilità in collaborazione con la Ausl e i corsi per sole donne.

Per quanto riguarda gli impianti, dopo il restyling di San Felice è stato fatto quello di Bomporto, con un nuovo sistema di areazione degli spogliatoi, e altri ne sono previsti in autunno: un progetto di ristrutturazione che continuerà anche nei prossimi mesi.

Si parte a pieno regime, insomma, dopo un anno e mezzo di chiusure per le restrizioni Covid. I lavori di adeguamento sono stati fatti da tempo, prevedendo docce con divisori, phon distanziati, già da settembre scorso quando le piscine vennero chiuse per decreto a un mese dalla riapertura. Altra iniziativa anti assembramento: ad esempio Bomporto sono stati sfasati i corsi, che iniziano a un quarto d’ora di distanza di modo da non creare confusione negli spogliatoi Per quanto riguarda questo tema, le piscine saranno attrezzate con il lettore di qrcode visti gli obblighi di Green Pass sia per gli atleti che per i genitori che accompagnano i bimbi.

