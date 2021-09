Spariscono i giochi dal parchetto di Dogaro, ecco cosa è successo

SAN FELICE SUL PANARO – Sono spariti all’improvviso, portati via da un gruppo di uomini e caricati su un furgone. Poi è girata la voce che al posto del parco sarebbero stati fatti dei parcheggi. E’ avvenuto a Dogaro, frazione di San Felice sul Panaro lontana una manciata di chilometri dal capoluogo.

L’altra mattina i giochi dei bambini che si trovano nell’unico spazio attrezzato della frazione sono stati portati via dal Comune senza troppe spiegazioni. E’ così iniziata a girare la voce che l’amministrazione volesse chiudere il parco, asfaltarlo e realizzarci dei parcheggi, un po’ come è successo al parco delle piscine dove il laghetto è stato tombato e ricoperto di terriccio.

La preoccupazione era dunque alta, perché togliere quell’area verde dalla frazione sarebbe stato un duro colpo per la popolazione, per non dire dei bambini che non avrebbero avuto più un luogo dove giocare in sicurezza. E nuvi oarcheggi proprio non servono, visto che quelli che ci sono sono sempre vuoti

Per capire come stanno le cose abbiamo intervistato il vicesindaco di San Felice Bruno Fontana, che spiega:

I giochi dei bambini sono stati portati via perché erano danneggiati in modo pericoloso, non si sa se a causa di vandalismi o del logorio del tempo. Se ne occuperà l’ufficio verde del Comune. Si valuterà se sono riparabili oppure se bisognerà comprarne di nuovi.

Le due opzioni hanno tempi diversi: se i giochi si possono riparare a breve possono tornare, rimessi a nuovi e funzionanti, a Dogaro, Se sono irrecuperabili bisognerà fare la trafila burocratica per trovare i finanziamenti per ricomprali. E i tempi si allungano.

Una certezza però c’è:

L’area verde rimane e rimarrà a Dogaro. Nessuno ci vuole fare un parcheggio o altro

Ecco in che condizioni erano i giochi

