Tre giorni con Dante Alighieri a Nonantola

NONANTOLA –

Per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, a Nonantola fervono i preparativi per la rassegna “Io dirò cosa incredibile e vera“: una “maratona dantesca”, una lettura non-stop della Divina Commedia in tre giorni, dal 24 al 26 settembre 2021.

L’iniziativa – nata da un’idea di Yuri Bautta – è promossa e patrocinata dal Comune di Nonantola, dall’ente Chiesa abbaziale e dal Museo Benedettino e Diocesano d’arte sacra. Per l’occasione, il Museo aprirà le porte in via eccezionale in orario serale (venerdì 24 apertura fino alle ore 21, sabato 25 e domenica 26 apertura fino alle ore 18.30).

Cittadini di ogni età, professione, estrazione sociale e culturale sono invitati a leggere i 100 canti del capolavoro dantesco, nella superba cornice dell’Abbazia di San Silvestro I papa. Il primo giorno, venerdì 24 settembre con inizio alle ore 18, sarà dedicato all’Inferno e la lettura avverrà nel giardino abbaziale. Nella seconda e nella terza giornata, sabato 25 e domenica 26 settembre con inizio alle ore 15, rispettivamente incentrate sul Purgatorio e sul Paradiso, le letture si terranno all’interno della Basilica abbaziale.

L’evento è aperto a tutti: chiunque potrà cimentarsi nella lettura di un canto della Commedia, non sono richieste conoscenze specifiche, solo la voglia di mettersi in gioco per vivere una nuova esperienza di conoscenza e condivisione.

PROVE DI LETTURA

Giovedì 16 settembre e mercoledì 22 settembre, dalle ore 19 alle ore 22, presso la Chiesa di Santa Filomena, sono previste prove di lettura, non obbligatorie, durante le quali Yuri Bautta, incaricato della regia dell’evento, metterà a disposizione dei volontari tutte le sue conoscenze e i migliori consigli per potersi approcciare con sicurezza e tranquillità alla lettura dei versi danteschi.

INFORMAZIONI

Per partecipare alle prove e per iscriversi all’evento, sarà necessario essere in possesso del green-pass (certificazione verde) e prenotarsi ai seguenti contatti:

mail: danteanonantola@gmail. com

tel: Greta Bernardi: 353 4313442

