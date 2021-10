Cadono con l’auto nel torrente, salvate due persone

Cadono con l’auto nel torrente, salvate due persone. E’ avvenuto nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2, in viaGherbella, a Modena. Il veicolo, per cause ancora da chiarire, è uscito fuori strada finendo nel torrente Tiepido una volta arrivato all’altezza del ponte ciclabile. A bordo vi erano due persone che sono state tirate via dal mezzo dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del 118.

Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito.

