Decesso a San Felice, ambulanza e carabinieri in via Don Bosco

SAN FELICE SUL PANARO – Decesso a San Felice, ambulanza e carabinieri in via Don Bosco. E’ avvenuto martedì pomeriggio, quando i soccorsi sono arrivati nella via a ridosso del centro cittadino per una segnalazione.

Nonostante ambulanza e automedica, non c’è stato nulla da fare per un signore di 71 anni, dichiarato deceduto per presunta patologia cardiocircolatoria.

