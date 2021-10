Finale Emilia, il neo sindaco Poletti: “Voglio ringraziare di cuore i 3634 cittadini che mi hanno votato”

FINALE EMILIA- “Sono stati due giorni di forti emozioni. Ieri per il risultato elettorale che ci ha assegnato una vittoria così significativa. Oggi per la breve cerimonia con cui sono stato proclamato sindaco del Comune di Finale Emilia”. E’ il commento del neo sindaco di Finale Emilia Marco Poletti, dopo la vittoria al ballottaggio contro il candidato del centrodestra e sindaco uscente Sandro Palazzi.

“Sarò sicuramente banale, ma lo dico con grande sincerità: sarò il sindaco di tutti coloro che vivono, abitano e lavorano nel nostro Comune. Mi adopererò perché tutti abbiano risposte ai loro quesiti, anche se non posso garantire che tutti ne saranno soddisfatti. Come non tutti potranno essere soddisfatti di come governeremo. Posso però assicurare che lo faremo con grande trasparenza e con l’unico obiettivo di fare il bene della nostra comunità”.

Il sindaco Poletti ha rigraziato tutti i finalesi che hanno contriuito alla sua elezione e la squadra fedele che lo ha accompagnato in questa lunga maratona elettorale.

“Voglio ringraziare di cuore i 3634 cittadini che mi hanno votato, in particolare quelli che non erano fermamente convinti, ma che alla fine hanno deciso di mettere comunque una croce sul mio nome. La considero una cambiale sulla fiducia che onorerò con il lavoro mio e della Giunta, che presto comunicherò.

Un grande grazie lo devo, poi, a tutta la squadra che mi ha sostenuto in questa lunga campagna elettorale, i 61 candidati consiglieri con le loro famiglie, lo staff, Simone Silvestri, coordinatore PD Area Nord e l’amica Palma Costi, sempre al mio fianco in questo lungo percorso”.

“Adesso, al lavoro perché le cose da fare sono davvero tante– ha dichiarato Poletti- E le faremo insieme alla Giunta, ai neo-consiglieri comunali – a proposito, un in bocca al lupo agli eletti di tutte le liste. Sono certo che si adopereranno con grande impegno, tanto chi è in maggioranza quanto chi è all’opposizione, per il bene della nostra comunità – e, soprattutto, ai dipendenti comunali che rappresentano una risorsa da valorizzare e che, sono sicuro, non si tireranno indietro di fronte alle sfide che dovremo affrontare“.

Prevista per questa sera, alla “Villa Casino del vescovo” di Massa finalese, una serata con tutti i candidati consiglieri, le famiglie, lo staff e i sostenitori di Poletti.

Ancora da definire, invece, l’evento pubblico che probabilmente si terrà tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre.

