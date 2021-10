“Gli italiani si voltano”. Roberto Gatti e Paolo Galassi rifanno la celebre foto di Moira Orfei

“Gli italiani si voltano”. Il fotografo di San Felice sul Panaro Roberto Gatti e il regista Paolo Galassi rifanno la celebre foto che ritrae una giovanissima Moira Orfei mentre passeggia in strada, sotto gli occhi di un gruppo di uomini

Il set è a Carpi e la foto sarà scattata il 30 ottobre. Grande la preparazione all’evento, che richiama decine di presenze e mobilità la città.

Anche chi non è appassionato di fotografia conosce una delle più celebri scene immortalate da Mario De Biasi: la foto Gli Italiani si voltano, scattata nel 1954, ritrae di spalle una giovane Moira Orfei che, vestita di bianco, passeggia nel centro di Milano attirando gli sguardi di un gruppo di uomini. L’immagine era stata scattata per per il settimanale di fotoromanzi Bolero Film, ma divenne iconica nel mondo intero quando il Guggenheim Museum di New York decise di usarla come immagine-manifesto della mostra The Italian Metamorphosis 1943-1968. Ora a Venezia la Casa dei Tre Oci espone per la prima volta in assoluto l’intera sequenza di quella celebre fotografia. E dal sanfelicano Roberto Gatti l’idea dell’originale omaggio

