Green Pass sul lavoro, un incontro di Cna per capire cosa cambio col nuovo obbligo

Green Pass sul lavoro, un incontro di Cna per capire cosa cambio col nuovo obbligo. Come è noto, dal 15 ottobre tutti i lavoratori, dipendenti e titolari, per svolgere la propria attività dovranno essere in possesso di green pass. Le imprese, poi, entro questa data dovranno dotarsi di un piano di controllo del possesso del certificato verde.

Si tratta di una norma, quella del Green Pass sul lavoro, che lascia spazio a diverse interpretazioni, a partire dalla corretta definizione di controllo a campione. Peraltro, oltre alle difficoltà interpretative, il decreto presenta anche aspetti piuttosto preoccupanti per le aziende, non solo per la necessità di investire risorse nelle procedure di controllo, ma anche per quanto riguarda l’eventuale sostituzione di lavoratori senza green pass, in particolare per le figure più qualificate.

Per fare luce sul decreto Green Pass sul lavoro CNA Modena ha organizzato per domani, martedì 5 ottobre, alle 14.30 un webinar che sarà tenuto da Alberto Papotti, segretario dell’Associazione, e Davide Pignatti, responsabile dell’Ufficio Legislazione Lavoro di CNA Modena.

Nel corso dell’incontro, a cui si sono già iscritte circa 150 imprese, saranno analizzati anche alcuni casi particolari proposti dalle aziende.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

