MEDOLLA – Nuova sede a Medolla per la Oli spa, che festeggia i 60 anni dalla fondazione. La multinazionale si occupa di vibratori industriali per diversi settori, con 23 filiali in altrettanti paesi del mondo, sei stabilimenti produttivi, 500 dipendenti e un fatturato annuo di 110 milioni di euro.

L’headquarter è e rimane ancora nella Bassa Modenese, dove mezzo secolo fa Vainer Marchesini portò l’azienda da Milano, dove era stata fondata

Il taglio del nastro del nuovo stabilimento è avvenuto sabato mattina, con una festa ottimamente organizzata (che ha pensato anche ai bambini, segno di un occhio moderno e attento alle esigenze dei genitori che lavorano), e a cui hanno partecipato anche le autorità, a partire dal governatore della Regione Stefano Bonaccini e dal sindaco di Medolla Alberto Calciolari.

E’ stata l’occasione per un meritato scatto d’orgoglio per una realtà produttiva che fa invidia e che solo in un distretto come il nostro poteva trovare terreno fertile. Così Oli è diventata player di riferimento mondiale nel proprio settore. Tra le particolarità, come ha rivendiato Vainer Marchesini, quella di essere attrattore di cervelli. Si parla tanto di fuga di cervelli, qui invece i migliori fanno a gara per venire a lavorare da tutto il mondo. Ma non si deve lasciare tutto nelle mani degli imprenditori, ha ricordato Marchesini: serve un investimento sociale e politico sulla formazione dei giovani.

Oli oggi studia nuove frontiere, ad esempio la realizzazione di sistemi per ebike ed elettromandrini, in collaborazione con l’Università de L’Aquila. I dettagli li spiega Giorgio Gavioli, general Manager di Oli Spa, in questo video:

Oli fonda la qualità del know-how italiano con la strategia globale del gruppo Wolong di cui fa parte.

