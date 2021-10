Operazione dei Carabinieri, arrestati in 4 per spaccio e violenze in stile mafioso

Dalle prime ore del mattino, in Modena e provincia, i Carabinieri dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali di Modena e Ancona stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica – D.D.A. di Bologna, nei confronti di 4 persone (3 in carcere e 1 ai domiciliari), indagate, a vario titolo, in concorso tra loro, di lesioni personali, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza privata, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p. per reati connessi ad attività mafiose.

