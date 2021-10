Campo in sintetico nell’antistadio, a Rivara proseguono i lavori

SAN FELICE – Procedono, a Rivara, i lavori relativi alla realizzazione di un nuovo campo in terreno sintetico collocato nell’antistadio. Dopo la rimozione del precedente fondo in sabbia e ghiaia, ormai inutilizzabile, si sta ora posando il prato che formerà il terreno che verrà usato dai bambini e dai ragazzi della scuola calcio. Oltre alla segnatura di un campo da calcio a 8, nelle immagini seguenti si notano anche, trasversalmente, le segnature gialle per due campi da calcio a 5.

