Sandro Palazzi al ballottaggio: “Recupereremo, il risultato di Poletti è superabile”

“Recupereremo, il risultato di Poletti è superabile”. Così Sandro Palazzi commenta a caldo il risultato delle elezioni del primo turno che lo mandano al ballottaggio con Marco Poletti. Sarà uno scontro Lega-Pd.

Commenta il primo cittadino uscente:

Siamo soddisfatti di essere al ballottaggio, comunque mi sarei aspettato un risultato più positivo di quello che si è materializzato. Devo fare i complimenti sia alla candidata Pincelli che a Veronesi per la loro campagna elettorale che ha dato ottimo risultato.

Noi abbiamo scelto una campagna elettorale per far capire alla gente che abbiamo bisogno di continuità, basato su concretezza e avanzamento a piccoli passi. Questo forse non ci ha favorito, non siamo stati in grado di far vedere quante cose abbiamo fatto, abbiamo peccato nella comunicazione. Comunque siamo ancora in gara: abbiamo esperienza e competenza acquisiti in duri anni di lavoro e quindi contiamo in queste due settimane di recuperare consenso per fronteggiare il candidato Poletti che ha oggettivamente ottenuto un risultato molto importante ma superabile.