Trovata a San Felice auto rubata a Cento: dentro, attrezzi da scasso

Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso di uno dei quotidiani servizi volti al controllo del territorio a San Felice Sul Panaro in Via Repubblica, la Polizia Locale Area Nord presidio San Felice, ha recuperato un’autovettura Ford risultata rubata da due mesi a Cento di Ferrara, sulla quale erano state apposte targhe sottratte a Modena di un altro veicolo Ford dello stesso modello.

Gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo in sosta chiuso a chiave in quanto insospettito dal fatto che fosse un modello di Ford non recente con targhe nuove.

Da un primo controllo il veicolo con targhe recenti risultava stesso modello Ford privo di assicurazione ma non oggetto di furto poi successivamente riuscendo a rilevare il numero di telaio in parte cancellato gli operatori di Polizia Locale accertavano che non vi era corrispondenza tra il telaio e le targhe apposte scoprendo che l’autovettura era oggetto di furto.

All’interno dell’auto la Polizia Locale ha trovato diversi arnesi da scasso: un piede di porco, chiavi inglesi, set di cacciaviti, pinze, martello e una tanica per benzina che dimostra come il veicolo venisse utilizzato da malfattori per compiere atti predatori.

Il veicolo rubato è stato recuperato con un carroattrezzi e restituito al legittimo proprietario prontamente contattato dalla Polizia Locale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017