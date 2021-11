Calcio, Eccellenza, pareggio a reti inviolate tra Arcetana e Modenese

Pareggio a reti inviolate nello scontro tra Arcetana e Modenese, valido per la nona giornata del Girone A di Eccellenza. Gli ospiti iniziano meglio la partita, creando all’8’ una potenziale palla gol: cross di Laino per Ouattara che colpisce di testa, ma non inquadra la porta. Primo tempo molto bloccato con le due formazioni che concedono poco dal punto di vista difensivo. Al 28’, Falanelli riesce ad arrivare al tiro, dopo un rapido scambio tra Lo Bello e Laino, ma la palla finisce sopra la traversa. Anche la ripresa regala poche emozioni ed è sempre la formazione di mister Fontana a fare la partita e ad arrivare con più pericolosità nei pressi della porta avversaria. Al 62’ tiro di Ouattara che accarezza il palo ed esce di poco. Gli ultimi minuti del secondo tempo sono molto spezzettati e nonostante l’allungarsi delle squadre, a causa della stanchezza, nessuna delle due compagini riesce a sbloccare il risultato.

L’allenatore della Modenese, Mirko Fontana, ha commentato così, nel post partita, il pareggio maturato contro l’Arcetana: “Il risultato ci può stare, è stata una partita molto combattuta. Nel primo tempo abbiamo sviluppato un buon gioco, è mancata solo la fase conclusiva. Nel secondo, invece, la gara è stata più equilibrata e con poche occasioni. L’Arcetana è una squadra che ha valori importanti, siamo stati molto bravi a limitare i loro giocatori offensivi e a rischiare poco. Come noi, lotteranno fino alla fine per evitare i playout. Questo punto ci fa muovere la classifica e ci permette di affrontare con più serenità la settimana”.

TABELLINO:



ARCETANA-MODENESE 0-0



Arcetana: Giaroli, Barbieri, Macca, Cavazzoli, Valmori, Tognetti, Bernabei, Agrillo (33’ Lugli), Greco (70’ Davitti), Zito, Leoncelli (61’ Cavoli); A disposizione: Burani, Caminati, Lugli, De Martino, Cavoli, Mattioli, Monti, Iossa, Davitti; All. Pivetti

Modenese: Iattoni, Lo Bello (70’ Serroukh), Posponi, Laino, Lusvarghi, Saetti, Pilia, Tardini, Ouattara (85’ Trotta), Falanelli, Malverti (88’ Riva); A disposizione: Nicolosi, Andolina, Annovi, Riva, Goldoni, Martagni, Della Giustina, Trotta, Serroukh; All. Fontana

Arbitro: Sig. Pieretti di Parma

Ammoniti: Greco, Lusvarghi, Valmori

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017