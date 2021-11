“E adesso un libro: rubrica di libri”. Le nostre imperfezioni di Luca Trapanese

Genere: Narrativa

Le nostre imperfezioni è una storia di coraggio che irradia di luce un mondo cupo in cui l'egoismo la fa da padrone. Il libro parla di Livio, spesso in giro per il mondo al fianco dei diversi e degli ultimi e del suo cammino verso Compostela. In un periodo storico in cui sembra contare soltanto la perfezione, questo romanzo ci mette davanti alla bellezza dell'essere come siamo, fragili e imperfetti.

L’opinione

La vita non è una favola e ti colpisce spesso alle spalle, ma allo stesso tempo anche la felicità arriva sempre da dove meno te l’aspetti.

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.

Note sull’autore

Luca Trapanese, nato a Napoli nel 1977, si dedica al volontariato da quando aveva 14 anni. Coordina progetti di sviluppo economico e sociale in India e in Africa. Ha fondato "A Ruota Libera Onlus" nata per realizzare una lunga serie di progetti legati alla disabilità.

Di recente ha avviato una comunità per ragazzi disabili senza genitori, “Il borgo Sociale” ed una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”. È padre di una bambina down che ha adottato nel 2018.

Curiosità

"Se vogliamo conoscere il senso dell'esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell'angolo più oscuro del capitolo, c'è una frase scritta apposta per noi". Questa è una citazione dello scrittore e saggista Pietro Citati e si riferisce alla "sticomanzia". Questa pratica consiste appunto nell'estrarre a sorte una frase e assumerla come responso di un interrogativo personale.

