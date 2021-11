Finale Emilia, iniziata la programmazione al nuovo Cinema Corso. In vendita gli abbonamenti

FINALE EMILIA – Dopo la grande partecipazione della cittadinanza all’inaugurazione, avvenuta lo scorso 8 settembre, al nuovo Cinema Corso di Finale Emilia è partita la programmazione. Questo weekend è in programma la proiezione del film “Ron: Un amico fuori programma”: Barney è un ragazzino che frequenta le scuole medie e ha qualche difficoltà nello stringere amicizia. A casa sua un giorno arriva Ron, un nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante che dovrebbe essere il suo “Migliore Amico Pronto all’Uso”. Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, inseriti sullo sfondo di un’era dei social media, li lanciano in un viaggio pieno di azione in cui il ragazzo e il robot farnno i conti con la meravigliosa baraonda di una vera amicizia. Le proiezioni sono previste: sabato 6 novembre, alle ore 21, domenica 7 novembre, alle ore 16 e lunedì 8 novembre, alle ore 21. Il costo del biglietto è: 6€ intero, 4€ ridotto. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito del nuovo Cinema Corso.

Da questa settimana è, inoltre, possibile acquistare gli abbonamenti al nuovo Cinema Corso. Ne esistono di tre tipi: – abbonamento da 10 ingressi intero, 50€

– abbonamento da 10 ingressi ridotto, 30€ – abbonamento da 5 ingressi intero, 25€

Gli abbonamenti sono disponibili alla cassa del nuovo Cinema Corso e possono essere acquistati durante le serate di proiezione. L’abbonamento da 10 ingressi ha validità annuale dal momento dell’emissione; quello da 5 ingressi ha validità semestrale dal momento dell’emissione. Per informazioni: cinema.corso.finale.emilia@gmail.com

