Ecco il nuovo cinema Corso, a Finale Emilia torna il grande schermo

FINALE EMILIA – In corso Matteotti 5 a Finale Emilia ha riaperto il cinema. Una grande festa in paese ha sottolineato la partecipazione dei finalesi all’evento che riporta il grande schermo nella Bassa. Sì, perché ormai da anni chi voleva andare al cinema finiva a Cento o a Modena. Quindi la sala di Finale ridà respiro ai tanti cinefili della Bassa.

Il Cinema Corso è un luogo storico della città di Finale Emilia. E’ stato un gruppo di ragazze e ragazzi amanti del cinema che ha voluto ridare vita alla storica sala parrocchiale per restituire alla comunità finalese uno spazio di aggregazione sociale e culturale. Il tutto è stato possibile grazie a un progetto della Cooperativa PerCorsi con il sostegno di Fondosviluppo.

Un anno fa la loro start up cooperativa venne premiata da Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l’occupazione e l’imprenditorialità. Ora il loro sogno si è realizzato grazie a Sergio Pisa, Bartolomeo Vultaggio e Francesco Fioratti, tre finalesi che hanno creduto nella possibilità di restituire una sala cinematografica al loro paese.

Il cammino non è stato semplice, ma i soci della cooperativa sono riusciti a farsi finanziare dalla Regione Emilia-Romagna (150 mila euro), dalla Fondazione Cassa di Mirandola (170 mila euro), ma soprattutto da aziende, commercianti e cittadini finalesi.

Situato nel palazzo storico originale di corso Matteotti, il Nuovo Cinema Corso racconta una storia di ri-generazione urbana e culturale che oggi ha portato a un locale completamente ristrutturato con elementi ispirati dal Cinema originario.

Il nuovo Corso non sarà soltanto un cinema, ma un centro polifunzionale Comprende una sala polivalente, una caffetteria e un cortile interno di 200 mq. Il complesso intende porsi come punto di riferimento ideale e culturale sul territorio, organizzando rassegne, festival, concerti, spettacoli, mostre, conferenze e dibattiti. I sistemi per la proiezione, visione e ascolto sono di ultima generazione, mentre gli impianti di climatizzazione e illuminazione rispondono ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica

La nuova sala, dotata delle classiche poltroncine in velluto rosso, può accogliere fino a 150 persone Presto sarà resa nota la programmazione: i biglietti, già in vendita on line, costano dai 4 ai 6 euro.

LE IMMAGINI DELLA GIORNATA

