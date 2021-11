Occuparono sottotetto, tre denunciati

Nel pomeriggio del 3 novembre 2021, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un edificio ubicato in zona Buon Pastore, ove erano stati segnalati movimenti anomali di persone.

Sul posto, i militari hanno identificato tre persone straniere, di età compresa tra i 30 ed i 35 anni, irregolari in Italia, i quali, senza il consenso del proprietario, si erano abusivamente stabiliti sottotetto dell’edificio. Le tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di edifici e violazioni delle norme sulla permanenza dello straniero del territorio dello Stato. Il sottotetto è tornato nella disponibilità della proprietà.

Sempre nel tardo pomeriggio del 3 novembre 2021, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, in due distinti servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno tratto in arresto due persone straniere, in esecuzione di altrettante misure cautelari in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Modena, su richieste della locale Procura della Repubblica, per l’aggravamento di misure cautelari precedentemente applicate.

I Carabinieri, nel corso dei controlli, hanno accertato la presenza in città di due persone già sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora, emessa nei loro confronti dal GIP del Tribunale, su richieste della Procura della Repubblica di Modena, in un caso per il reato di rapina e, nell’altro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo all’esecuzione della misura cautelare più restrittiva.

